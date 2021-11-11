الاتحاد الأوروبي يحذر بيلاروسيا من عقوبات جديدة بسبب أزمة الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بيلاروسيا، اليوم الأربعاء بأنها ستواجه عقوبات جديدة الأسبوع المقبل ردا على دور مينسك في الحشد المتزايد من المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين إن الوضع على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا ليس أزمة هجرة وإنما هو "هجوم هجين"، وذلك في تصريحات أدلت بها على موقع تويتر، بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض خامس حزمة من العقوبات على بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي شهدتها البلادالعام الماضي، ليستهدف هذه المرة شركة الطيران الوطنية لقيامها بنقل المهاجرين إلى بيلاروسيا.

ويتهم الاتحاد بيلاروسيا باستغلال المهاجرين من خلال مساعدتهم على الانتقال إلى الحدود الغربية للبلاد مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها انتقام من مينسك على العقوبات الغربية التي فرضت على حكومة بيلاروسيا بسبب قمع المجتمع المدني في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء إن بيلاروسيا تمارس إرهاب دولة ضد الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن نحو 8 آلاف شخص وصلوا إلى الدول الثلاث الأعضاء بالاتحاد من بيلاروسيا المجاورة هذا العام.