البحرين تلغي العمل بقائمة السفر الحمراء الخاصة بالتصدي لـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2021 11:41 مساءً

اتخذت البحرين قرارات جديدة للتصدي لفيروس كورونا في البلاد جراء الموجة الرابعة التي يدخل فيها عدد كبير من البلدان. وأعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأربعاء، إلغاء العمل بقائمة السفر الحمراء الخاصة بالتصدي لوباء كورونا.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية أنه تقرر إلغاء العمل بالقائمة اعتبارا من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب “رويترز”.

ومن المقرر أن تلزم البحرين المسافرين غير المحصنين القادمين إليها بالحجر الصحي في أماكن الإقامة وليس في أماكن مرخصة كما كان من قبل.

يذكر أن القائمة الحمراء للبحرين كانت تضم 16 دولة، من بينها العراق وإيران وتونس وماليزيا.

في هذا المجال، أعلنت وزارة الصحة البحرينية الإثنين عدم تسجيل أية وفيات مرتبطة بالفيروس وتسجيل 40 إصابة جديدة و32 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و329 حالة.