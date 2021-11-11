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الأمم المتحدة تفرض عقوبات على 3 قياديين حوثيين

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بغداد - ياسين صفوان - فرضت لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على اليمن قيودا جديدة على 3 من قادة جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، حسبما أعلنت اليوم البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى اللجنة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن البعثة أن العقوبات الجديدة استهدفت كلا من رئيس أركان قوات الحوثيين محمّد عبد الكريم الغماري الذي يقود الهجوم على مأرب، وأحد قادة الحوثيين يوسف المدني، وصالح مسفر صالح الشاعر، الذي قالت إنه يساهم في "الحيازة على أسلحة في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

والعقوبات التي أقرتها اللجنة أمس، وأعلنتها البعثة اليوم، تشمل تجميد أصول القادة الثلاثة ومنعهم من السفر، وهي إجراءات قررتها بالإجماع لجنة العقوبات المُمثّل فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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