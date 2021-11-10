شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تلغي قائمة السفر الحمراء المرتبطة بمكافحة «كوفيد19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت البحرين إلغاء العمل بقائمة السفر الحمراء المرتبطة بالتصدي لجائحة فيروس كورونا بدءاً من 14 نوفمبر الجاري، بناءً على توصية اللجنة الطبية للتصدي للفيروس في البلاد.

وأشارت شؤون الطيران المدني البحريني إلى أن التحديث تضمن كذلك إجراءات الدخول إلى مطار البحرين الدولي؛ بتطبيق الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين غير المطعمين القادمين إليها في أماكن السكن أو الإقامة، مع إلغاء إلزامية الحجر الصحي الاحترازي في الأماكن المرخصة، والاستمرار في الإجراءات الصحية الاحترازية المعمول بها حالياً.