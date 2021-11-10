واشنطن تدعو ميانمار للإفراج عن صحافي أميركي

10 نوفمبر , 2021
ميانمار: دعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء ميانمار إلى الإفراج "فوراً" عن الصحافي الأمريكي داني فنستر الذي اعتقل في مايو (أيار) وبات يواجه عقوبة السجن المؤبد بعد اتهامه بالإرهاب والعصيان.
وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية إن "ابقاءه قيد الاعتقال غير مقبول. الصحافة ليست جريمة".
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