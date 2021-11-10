نيتفليكس تنافس تيك توك بمقاطع فيديو للأطفال

نيويورك: كشف تقرير جديد أن شركة نيتفليكس تسعى لمنافسة تيك توك عبر ميزة جديدة لبث مقاطع فيديو قصيرة مخصصة للأطفال.

وتقدم Kids Clips التي يتم اختبارها لمجموعة مختارة من المستخدمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى، مقاطع فيديو قصيرة من مكتبة نيتفليكس الحالية لمحتوى الأطفال.

Kids Clips مخصصة لتطبيق نيتفليكس لنظام التشغيل iOS وتتيح للأطفال مشاهدة ما يصل إلى 20 مقطعاً في المرة الواحدة، مع توقعات بأن تجذب المشاهدين الصغار الذين يشاهدون المقاطع عادةً على تيك توك ويوتيوب.

وفي حديث لصحيفة ديلي ميل قال متحدث باسم نيتفليكس إن الميزة هي حاليًا في مرحلة الاختبار، لذلك لن تظهر على جميع حسابات الأطفال.

ويتم طرح الميزة ببطء في الأسبوع المقبل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا، إضافة إلى "أسواق أخرى مختارة ناطقة باللغة الإنجليزية"، مع دوبلاج بالإسبانية والبرتغالية في أمريكا اللاتينية.

وتستخدم Kids Clips واجهة أفقية لعرض المحتوى على الهاتف أو الجهاز اللوحي، ويبدو أن الواجهة تتضمن أيضًا اختصارًا لإضافة عنوان إلى قائمة "مشاهدة لاحقًا". ويقال إن نيتفليكس تخطط لإضافة مقاطع جديدة يوميًا بناءً على عروضها الحالية والمستقبلية.