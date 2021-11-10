جرعة ثالثة معززة من لقاحات كوفيد لمواطني دولة أوروبية

وصرح وزراء الصحة في أقاليم البلاد المختلفة بأنه إضافة إلى الجرعات المعززة للعاملين في مجال الصحة والفئة العمرية فوق 65 عاما التي بدأ منحها جرعة معززة بالفعل، ستبدأ السلطات في إعداد حملة تطعيم بلقاحات معززة للجميع.كما وافقت السلطات الصحية على جرعة معززة للحاصلين على لقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة.

ورغم أن بلجيكا تتمتع بأحد أعلى معدلات التطعيم في أوروبا، إلا أنها تكافح حاليا لاحتواء موجة رابعة من الجائحة.