وفاة الفنانة التشكيلية جاذبية سري عن عمر يناهز 96 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

توفيت قبل قليل، الفنانة التشكيلية جاذبية سري، عن عمر ناهز 96 عاما.

ونعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التشكيلية الرائدة جاذبية سري، التى غيبها الموت اليوم الأربعاء 10 نوفمبر، عن عمر يناهز 96 عاما.

وقالت عبد الدايم: إن الراحلة إحدى العلامات البارزة فى مجال التشكيل المصرى والعربى.

وأضافت: إنها مبدعة من طراز خاص وسجلت بأعمالها تفاصيل الحياة فى المجتمع بأسلوب متفرد، وقدمت العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن جاذبية سرى من مواليد أكتوبر 1925، أقامت أكثر من 70 معرضا تشكيليا في مصر والعالم، كما عملت بالتدريس بالعديد من الجامعات المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

واقتنيت أعمالها في كثير من المتاحف العالمية والمصرية والعربية، حصدت العديد من الجوائز، المحلية والعالمية منها جائزة روما عام 1952، الجائزة الكبرى الرابعة للفن العالمي المعاصر موناكو عام 1968 جائزة الدولة التشجيعية، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، جائزة الدولة التقديرية عام 1993 وغيرها.