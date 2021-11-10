لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. 7 خطوات للحصول على شقتك بعد الاستعلام ورسالة البنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تعمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، على توفير أكبر قدر من الوحدات السكنية، خاصة في مشروع الإسكان الاجتماعي، فيتم تسليم ما يقرب من 10 آلاف وحدة بشكل شهري في كل المدن الجديدة، ضمن الإعلانات المختلفة التى طرحتها الوزارة للحجز، والتى وصلت لـ15 إعلانا.

ومن أكثر المشروعات التى يتم عمل عليها استعلام حاليًا هو مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان العاشر، حيث سدد الحاجزين 10 أقساط ربع سنوية وتم عمل الاستعلام على عدد كبير من المتقدمين ويتساءلون عن موقفهم وما هي الخطوات المتبقية.

فبعد انتهاء الاستعلام الميداني، يتم ارسال رسالة هاتفية للحاجز تتضمن تخصيص الوحدة، وعليه الذهاب إلى البنك الممول للوحدة، الذي يتم تحديده في الرسالة.

ومنذ هذه الرسالة تبدأ بعض الخطوات حتى يحصل الحاجز على الوحدة المستحقة له، وتتمثل في 7 إجراءات لابد من اتباعها، وتأتي على النحو التالي:

1- يتم التوجه إلى البنك الممول للوحدة السكنية، المحدد في رسالة التخصيص، في مواعيد العمل الرسمية.

2- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مقدم الحجز، ومقابلة الموظف المسؤول في البنك، حتى تعرف المجاورة السكنية الموجود بها العمارة، ورقم الدور والشقة التي تم تخصيصها لك.

3- في الزيارة الأولى للبنك ستعرف ثمن الشقة بالكامل، والمقدم الذي ستدفعه عند الاستلام، والأقساط الشهرية المقرر دفعها بعد الاستلام، حيث يتم تحديد هذه الأقساط وفقا لطريقة حسابية يقوم بإجرائها البنك وفقا للدخل الشهري الخاص بكل حاجز بشكل منفرد.

وفي هذه حال عرض مبلغ كبير على الحاجز عند الاستلام، يمكن رفض تمويل البنك والعودة إلى صندوق التمويل العقاري، لتحديد بنك أخر يعمل على تمويل الوحدة السكنية.

4- بعد الموافقة على دفع مقدم الاستلام والأقساط الشهرية، يتم فتح حساب بنكي في البنك المحول له الأوراق، بحيث يتم تحويل المرتب من جهة العمل على البنك، ثم إيداع دفعة الاستلام للوحدة السكنية بالكامل.

5- يتم عمل توكيل للموظف المسؤول عن الملف في الشهر العقاري، حتى يتثنى له التعامل على وحدتك وتوثيق عقد الشقة في الشهر العقاري أيضًا.

6- بعد الانتهاء من هذه الإجراءات سيتم تحديد موعد نهائي للذهاب إلى جهاز المدينة الموجودة بها الوحدة السكنية لاستلام الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

7- عند الذهاب إلى جهاز المدينة سوف يتواجد معك الموظف المسؤول من الجهاز لتسليمك وحدتك السكنية، ويمكنك هنا مراجعة كافة التشطيبات والخدمات الموجودة في الوحدة، ثم التوقيع على عقد استلام الوحدة.

وفي حالة وجود أي مشكلة في التشطيبات يمكنك إخبار الموظف المسؤول بعدم التوقيع على عقد الاستلام، بحيث يتوجب على الجهاز إصلاح العيوب الموجودة في الوحدة السكنية.