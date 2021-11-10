"كمين للمخدرات بالنواب".. انتفاضة برلمانية لمواجهة ظاهرة التعاطي "الدوافع والمطالبات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

منذ شهر مايو الماضي وعقب موافقة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، على قانون القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، لم تنقطع الوسائل النيابية لأعضاء المجلس بشأن التعامل مع ظاهرة تعاطي المخدرات.

واليوم قبل تطبيق القانون وتحديدًا اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، ومع انتشار الجريمة في المجتمع تحت تأثير المخدرات، استمرت الانتفاضة البرلمانية لمواجهة هذه الظاهرة الاجتماعية، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة ومقترحات برغبة من أجل المساهمة النيابية مع الجهات التنفيذية لخوض حرب القضاء على المخدرات.

فقد تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة بشأن انتشار مخدر جديد تحت مسمى "الشبو" أو "الكريستال" بين الشباب، وتسببه في العديد من الجرائم التي تهدد أمن المواطنين.

وقالت في طلبها، إن هناك انتشارًا لأنواع جديدة من المخدرات المركبة التخليقية ذات الأصول النباتية، حيث ظهر مخدر جديد في عدد من المحافظات بأسماء متعددة، فتارة يطلقون عليه "الشبو"، وتارة أخرى "الكريستال"، و"الآيس"، ومخدر أبناء الأكابر؛ إلا أن هذا المخدر تفوق خطورته جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعةً، بما في ذلك الهيروين، حيث إن هذا النوع من المخدر يجعل الشخص يقوم بتصرفات غير متزنة وسلوكيات عنيفة وفي كثير من الأحيان قد يصاب الشخص بالهلوسة والبارانويا الشديدة.

وكذلك تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، بطلب إحاطة بشأن ظهور نوعا جديدًا من المواد المخدرة ذات الأصول النباتية، بدء ينتشر خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن دفعها الأساسي في هذا الطلب هو الحفاظ على الأمن المجتمعي ومواجهة الظاهرة المنتشرة بين الشباب.

وتقدم النائب عصام العمدة باقتراح برغبة بشأن ضرورة التعاون بين وزارات الصحة والتضامن والداخلية في عمل حملات تحليل مخدرات لطلبة وطالبات المدارس والجامعات، على أن لا تعلن نتيجة التحليل، وتتولى وزارتي الصحة والتضامن علاج من يثبت تعاطيه للمخدرات.

وعلق النائب طارق الطويل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على طلبات الإحاطة والاقتراحات قائلا: "جهد مشكور ووطني من قبل الزملاء في مجلس النواب وندعم كل هذه الخطوات".

وقال الطويل لمصراوي، إن الظاهرة أصبحت بالفعل تهدد الكيان المجتمعي لأنها تأتي في إطار هدم شباب الدولة المصرية، مشيدا بالخطوات التي تتخذها الجهات المعنية في هذا الأمر وخصوصا وزارة الداخلية.

وأضاف أن الأمر مازال تحت السيطرة ولكنه يحتاج إلى إجراءات أخرى أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن إجراءات التحاليل على سائقي السيارات وخصوصا النقل أثبتت نجاحها وأن كنا نريد المزيد من الانتشار للجان التي تقوم بهذه الإجراءات على الطرق السريعة للحد من الحوادث.

وأشار "الطويل"، إلى أن مصر مازالت مستهدفة في شبابها حيث نجحت في القضاء على الإرهاب والتطرف خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن تكون الجمهورية الجديدة بداية حقيقية وقوية لمواجهة كل الظواهر الغير طبيعية في المجتمع المصري وبكل قوة.

ووضع قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط إجراء تحليل المخدرات للموظفين والعاملين، ومتى يتم إنهاء الخدمة كالتالي:

1- يشترط لشغل الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ، ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريها جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.

2- يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها، بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.

3- يتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.

4- فى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

5- يجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرع، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

6- في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعى.

7- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.

8- إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9- يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

وتأتي الانتفاضة البرلمانية عقب ظهور العديد من حوادث القتل الأخيرة، والتي كان السبب ورائها تعاطي المخدرات، وآخرها جريمة الإسماعلية، التي شهدت قطع رأس مواطن على يد آخر والسير بها في شوارع المحافظة، حيث ثبت بعد ذلك أن الجاني كان يتعاطى مخدر الشبو.