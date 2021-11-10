"الصحة النفسية" تدرب مقدمي الخدمة على العلاج البديل للأفيونات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خلال الفترة من 5 وحتى 7 نوفمبر، الدورة التدريبية الأولى لمقدمي الخدمة في مستشفيات الأمانة؛ للتعرف على سياسات الحد من الضرر، والأدلة الإرشادية لتطبيق برنامج العلاج البديل للأفيونات.

يأتي ذلك تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق بين الأمانة العامة للصحة النفسية والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والمينارة (الشبكة المتخصصة في تطبيق برامج خفض الضرر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

شملت الدفعة الأولى من المتدربين 20 متدربا من رؤساء وحدات علاج الإدمان، وبعض مديري المستشفيات، والأطباء الصيادلة، وأفراد التمريض من مستشفيات المطار، العباسية، المعمورة، العزازي، شبين الكوم، سوهاج.

وقالت الأمانة إن التدريب يهدف لتعريف مقدمي الخدمة بسياسات خفض الضرر، والأدلة الاسترشادية للعلاج ببدائل الأفيونات والتي تم وضعها تحت إشراف اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تطبيق القرار الوزاري الخاص بسياسات خفض الضرر.

ما هي برامج الحد من الضرر؟



هي عبارة عن مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات والإجراءات التي تهدف إلى المساعدة في علاج مرضى الإدمان، وتقليل الضرر والعواقب التي تلحق بالأفراد والمجتمع بسبب السلوكيات التي تتعلق بالإدمان وتعاطي المخدرات، بما في ذلك تقليل الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الدم وتشمل الفيروسات الكبدية بي وسي وكذلك فيروس نقص المناعة البشري.

تعتمد هذه البرامج على الأساس العلمي ومثبت فاعليتها بالأدلة العلمية، وتوصي باستخدامها منظمة الصحة العالمية، ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لما لها من تأثير جيد في الوقاية والحد من المخاطر الناتجة عن تعاطي المخدرات خاصة عن طريق الحقن.