صمت أمريكي والحوثي يقتحم السفارة

اقتحام ونهب
أفادت مصادر إخبارية يمنية أن عناصر الميليشيا الحوثية اقتحموا السفارة الأمريكية في صنعاء، ونهبوا من داخلها كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.
وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف الموظفين المعنيين بحراسة مبنى السفارة، التي واصلت الصمت ولم تعلق على عملية الاقتحام أو على حادثة الاختطاف.
وقبل أيام اختطفت ميليشيا الحوثي 3 من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، بعد قيامها قبل ثلاثة أسابيع باختطاف حوالي 22 آخرين، معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.
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