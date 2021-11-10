التحالف: انسحاب القوات السعودية من اليمن غير صحيح

نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي، صحة ما يتم تداوله حول انسحاب القوات السعودية من قوات التحالف في اليمن. وقال التحالف في بيان إن التحركات تتوافق مع استراتيجية التحالف في منطقة العمليات العسكرية وضمن إطار مرونة وموائمة الخطط العسكرية وبما ينسجم مع استراتجية التحالف لدعم القوات الشرعية اليمنية. وأضاف أن التحرك وإعادة تموضع القوات أمر معمول به في كافة جيوش العالم. وبين أن التحالف يقف مع الشعب اليمني، ويدعم الجيش لاستعادة الدولة والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام يحقق الأمن والاستقرار.



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