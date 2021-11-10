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بالجدول.. التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الكرخ

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بغداد - ياسين صفوان - وادناه جدول الإصابات بحسب بيان لدائرة صحة الكرخ ورد لـ الخليج 365:

ابو غريب ------------4
الاسكان --------------1
الاعلام ----------------2
البياع ----------------2
التاجي ---------------5
الحارثية --------------1
الحرية ---------------4
الدورة ---------------15
الدولعي --------------1
الرحمانية------------- 1
السيدية -------------4
الشالجية -------------1
الشعلة -------------4
الطارمية ------------1
العامرية ------------3
العطيفية -----------1
العلاوي -------------1
الغزالية ------------2
الكاظمية ------------2
المحمودية ----------8
المنصور -----------2
المواصلات ----------2
الوشاش------------1
حي الجامعة --------2
حي العدل ----------1
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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