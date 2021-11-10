تركيا تعلن تضامنها مع العراق في نضاله المشروع ضد 'الإرهاب'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت تركيا، الأربعاء، تضامنها مع العراق في نضاله المشروع ضد "الإرهاب".

وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان، إن الأخير "تلقّى، اليوم الأربعاء، برقيةً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبّر فيها عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء".



وأكد أردوغان "تضامن الجمهورية التركية مع العراق حكومةً وشعباً في نضاله المشروع ضد الإرهاب".