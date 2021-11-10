مدرب المنتخب السوري بشأن مباراة الغد: حالنا يشبه العراق

قال مدرب المنتخب السوري نزار محروس، الأربعاء، أن حالة منتخبه تشبه المنتخب العراقي.

وقال محروس في تصريحات صحافية، "حالنا يشبه العراق.. نعاني من النتائج غير المرضية".

وأضاف أن "المنتخب العراقي الشقيق نحترمه ولديه عناصر مميزة"، مشدداً بالقول "نعاني من قلة الانسجام في المنتخب بسبب صعوبة تجميع جميع اللاعبين قبل كل مباراة".

وتابع أن "أغلب لاعبي منتخبنا ينشطون في الدوريات الخارجية وبعض اللاعبين يلتحقون قبل المباراة بيومين".

ويلتقي منتخبنا الوطني يوم غد الخميس في الساعة الثامنة مساءً نظيره السوري ضمن التصفيات النهائية لمونديال قطر.