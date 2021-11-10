انت الان تتابع خبر الشابندر: العراق حديقة بلا أسوار ولدينا ثلاث أزمات في البلاد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعتبر السياسي المستقل عزت الشابندر، الأربعاء، أن العراق حديقة بلا أسوار، فيما أكد وجود ثلاث أزمات في البلاد.
وقال الشابندر خلال حديث لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، إن "التصريح بوجود طرف ثالث باستهداف رئيس الوزراء هو مخرج ومحاولة لخلط الاوراق".
وأضاف "لدينا ثلاث ازمات في العراق وهي نتائج الانتخابات وقتل المتظاهرين واستهداف مكتب الكاظمي"، معتبراً أن "العراق حديقة بلا أسوار يعشعش بها بلا رقيب".
ولفت الشابندر الى أن "السلطة اصبحت مغرية للجميع وهناك صراع على السلطة فقط"، مشيراً الى أن "الحرب الشيعية الشيعية هدف يخطط له منذ زمن بعيد وهناك خشية من شيعة العراق اكثر من غيرهم لان الطائفة هدف صهيوني".
وأضاف "لدينا ثلاث ازمات في العراق وهي نتائج الانتخابات وقتل المتظاهرين واستهداف مكتب الكاظمي"، معتبراً أن "العراق حديقة بلا أسوار يعشعش بها بلا رقيب".
ولفت الشابندر الى أن "السلطة اصبحت مغرية للجميع وهناك صراع على السلطة فقط"، مشيراً الى أن "الحرب الشيعية الشيعية هدف يخطط له منذ زمن بعيد وهناك خشية من شيعة العراق اكثر من غيرهم لان الطائفة هدف صهيوني".
وتابع أن "اليمن نموذج يمكن العراق ان يذهب بهذا الاتجاه"، مستدركاً بالقول "ما تزال هناك اصوات خيرة تدرك حجم هذا التآمر".