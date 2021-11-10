زيدان والعبادي يبحثان الاشكاليات المثارة بخصوص نتائج الانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاربعاء، الاشكاليات القانونية المثارة بخصوص نتائج الانتخابات.

وقال إعلام القضاء في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاربعاء حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر وبحث الجانبين الاشكاليات القانونية المثارة بخصوص نتائج الانتخابات".

كما بحث الجانبان "آلية عمل الهيئة القضائية للانتخابات في معالجة هذه الاشكاليات والطعون المقدمة من قبل المعترضين على النتائج".