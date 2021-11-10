الحرس الثوري: السفن الأمريكية اتخذت وضعية قتالية تجاه قواتنا في بحر عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشف قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنغسيري، الأربعاء، أن السفن الأمريكية التي كانت تحاول منعنا من عملية الاستيلاء على السفينة الفيتنامية التي تحمل النفط الإيراني، اقتربت من قواتنا وسفننا واتخذت وضعية قتالية في المرحلة الأولى.



وقال تنغسيري في مقابلة مع وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري، إن ”ادعاء الأمريكيين حول حادثة بحر عمان بأنهم كانوا مراقبين فقط كذبة كبيرة، فالصور المنشورة تظهر مشهد المواجهة بشكل جيد وواضح ولا يمكن إنكاره“.