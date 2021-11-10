274 يمنيا يتعلمون المهارات المهنية بدعم سعودي

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ويقدم المشروع الدعم الفني المتمثل بالدورات التدريبية والخدمات الاستشارية، حيث درب 274 شابا وشابة في لحج على المهارات المهنية في النجارة والكهرباء وميكانيكا السيارات وصيانة الجوال وحياكة الملابس الشعبية وصيانة شباك الصيد والصناعات الغذائية، وقد تسلم بعض المستفيدين منحا مالية ومواد تموينية.
وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بالحديدة، حيث ضخ 1.333.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و1.271.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، خلال أكتوبر الماضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.