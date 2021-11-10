شكرا لقرائتكم خبر 274 يمنيا يتعلمون المهارات المهنية بدعم سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية لدى الشباب في مديريتي تبن ورأس العارة بمحافظة لحج، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويقدم المشروع الدعم الفني المتمثل بالدورات التدريبية والخدمات الاستشارية، حيث درب 274 شابا وشابة في لحج على المهارات المهنية في النجارة والكهرباء وميكانيكا السيارات وصيانة الجوال وحياكة الملابس الشعبية وصيانة شباك الصيد والصناعات الغذائية، وقد تسلم بعض المستفيدين منحا مالية ومواد تموينية.

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بالحديدة، حيث ضخ 1.333.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و1.271.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، خلال أكتوبر الماضي.