100 ألف نازح خلال شهرين في مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب أن تصعيد ميليشيات الحوثي للقتال في المديريات الجنوبية للمحافظة تسبب بنزوح نحو 100 ألف شخص خلال سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي.

وأكدت أن بعض العائلات يعد نزوحهم الأخير هو الثالث بعد أن استقر بهم الوضع في المناطق التي هاجروا إليها منذ سنوات.

لافتا إلى أن نزوحهم الأخير ضاعف الضغط على مديريتي المدينة والوادي المكتظتين أصلا بالعشرات من مخيمات النزوح، بالإضافة إلى محدودية الوصول للخدمات الأساسية ولا سيما في المحيط الجغرافي لتلك المديريات.

ولفتت إلى أن موجة النزوح من المديريات الجنوبية أخيرا تسبب بتفاقم الحالة الإنسانية وارتفاع معدل الاحتياج للنازحين الجدد الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة. وأشار إلى أن الوحدة التنفيذية والعاملين في الجانب الإنساني يكافحون لأجل توفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية.

ونوه التقرير إلى أن الأسر النازحة الجديدة لا تزال تعيش ظروفا معيشية سيئة للغاية، وأن أغلب هذه الأسر تتشارك مع الأسر المضيفة خياما صغيرة تفتقر إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.

وطالبت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف هجماتهم على مأرب وتعمد استمرار استهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح وتحمل المسؤولية الإنسانية بذلك.

من جهته، تعهد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، بوضع حد لما سماه «الخطر الداهم» لجرائم الإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة الموقتة عدن.

وأكد أن جرائم الإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة الموقتة عدن، لن تزيد الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية إلا إصرارا على وضع حد لهذا الخطر الداهم والعمل بكل الوسائل للتصدي له وعدم السماح له بتحقيق ما يهدف إليه.

واطلع عبدالملك من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، على المعلومات الأولية حول العملية الإرهابية الغادرة التي أودت بحياة الصحفية رشا عبدالله، وإصابة زوجها الصحفي محمود العتمي بجروح خطيرة. لافتين إلى أن عبوة ناسفة زرعت في سيارة الصحفية وزوجها وانفجرت بهما في ساحل أبين بمديرية خور مكسر.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية، اللجنة الأمنية في عدن والأجهزة المختصة بالتحقيق في هذه الجريمة الإرهابية الغادرة، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن واستقرار العاصمة الموقتة عدن.

وقتلت الصحفية رشا عبدالله الحامل في شهرها الأخير، وأصيب زوجها بجروح خطيرة، مساء أمس الأول بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهما، في ساحل أبين بمديرية خور مكسر بالعاصمة اليمنية الموقتة عدن.

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