فلسطين تطالب بتدخل دولي لإنقاذ السلام

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وقالت في بيان أمس، «إن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال تضيق الخناق يوما بعد يوم، وتلف الحبال على عنق فرصة تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين».
وأضافت «على الرغم من اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية كتأكيد دولي جديد على إدانة المستوطنات، إلا أن شعبنا ينتظر تحويل تلك القرارات وغيرها من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية المتراكمة في إدراج الأمم المتحدة إلى خطوات عملية».
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