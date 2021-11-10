شكرا لقرائتكم خبر فلسطين تطالب بتدخل دولي لإنقاذ السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت بتدخل دولي لإطلاق عملية إنقاذ سريعة للسلام.

وقالت في بيان أمس، «إن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال تضيق الخناق يوما بعد يوم، وتلف الحبال على عنق فرصة تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين».

وأضافت «على الرغم من اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية كتأكيد دولي جديد على إدانة المستوطنات، إلا أن شعبنا ينتظر تحويل تلك القرارات وغيرها من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية المتراكمة في إدراج الأمم المتحدة إلى خطوات عملية».