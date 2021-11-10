استقالة لوفين، تقرب وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون خطوة إلى أن تصبح أول امرأة ترأس الحكومة في الدولة الواقعة في شمال أوروبا.
كما أنها حلت محله بالفعل الأسبوع الماضي، في رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسار الوسط.
وأعلن لوفين 64/ عاما/ في أغسطس أنه سوف يتقاعد من رئاسة الحزب ومن رئاسة الحكومة. وهو بذلك يريد أن يمنح خليفته الفرصة لتهيئة نفسها بشكل أفضل قبل الانتخابات البرلمانية السويدية المقبلة، في أواخر صيف عام 2022
وسوف تصبح أندرسون رئيسة للوزراء، طالما أن أغلبية في البرلمان لم تصوت ضدها، ولكن الفوز ليس نتيجة مضمونة، وسوف يظل لوفين في منصبه إلى أن يختار البرلمان خليفة له.
كانت هذه تفاصيل خبر أول امراة تقترب من رئاسة الحكومة السويدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.