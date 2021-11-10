“هيومن رايتس ووتش”: صحة المرأة الإيرانية مهددة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 08:23 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، عن قانون إيراني جديد يهدف لزيادة معدل المواليد، خطراً على حياة المرأة.

وينص مشروع القانون الذي من المتوقع أن يصبح ساريا في وقت لاحق هذا الشهر على تقديمات إضافية للعائلات التي لديها أطفال ويمنع التعقيم والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل في نظام الرعاية الصحية العامة إذا لم يكن الحمل يهدد صحة المرأة.

واتهمت الباحثة المختصة في الشأن الإيراني في المنظمة الحقوقية تارا سبهري فار أعضاء البرلمان الإيراني بأنهم يتجاهلون المشكلات الكثيرة التي يعاني الإيرانيون منها، كعدم كفاءة الحكومة والفساد والقمع.

وقالت الباحثة إن المشرعين الإيرانيين عوضاً عن ذلك يتعرّضون للحقوق الأساسية للمرأة.

ووصفت قانون النمو السكاني بأنه يقوض بشكل فاضح حقوق نصف سكان البلد وكرامتهم وصحتهم، معتبرة أنه يحرمهم من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية.