انت الان تتابع خبر ترقبوا بعد قليل.. الشابندر ضيف 'علناً' على السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تبث قناة السومرية الفضائية بعد قليل حلقة جديدة من برنامج "علناً".
وضيف حلقة اليوم، القيادي السياسي المستقل عزت الشابندر.
و"علناً" هو برنامج سياسي تبثه قناة السومرية بعد التاسعة مساءً من كل أربعاء، يناقش قضايا الساعة وأسئلة الناس وما يدور في أروقة السياسة وصناعة القرار، مع المسؤولين وأصحاب الشأن والاختصاص، تقدمه الزميلة سمارة محمود.
و"علناً" هو برنامج سياسي تبثه قناة السومرية بعد التاسعة مساءً من كل أربعاء، يناقش قضايا الساعة وأسئلة الناس وما يدور في أروقة السياسة وصناعة القرار، مع المسؤولين وأصحاب الشأن والاختصاص، تقدمه الزميلة سمارة محمود.