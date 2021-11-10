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ليفربول يختار مهاجم برشلونة بديلاً لصلاح

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-10 | 18:25

ليفربول يختار مهاجم برشلونة بديلاً لصلاح

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وضع نادي ليفربول، خطة مبكرة من أجل تأمين مستقبل الفريق، حال رحيل النجم المصري محمد صلاح.
وينتهي عقد محمد صلاح مع الريدز في صيف 2023، ولم يصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق حتى الآن مع اللاعب بشأن التجديد.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليفربول يخطط للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، كي يكون بديلا لمحمد صلاح.


وينتهي عقد ديمبلي مع البارسا في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع ليفربول، الحصول على توقيعه مجانا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول اتصل بالفعل بممثلي ديمبلي، وأبلغهم بأن الريدز مهتم بالحصول على توقيع اللاعب.

وذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة يخطط لخفض الراتب الثابت لديمبلي في العقد الجديد، بسبب كثرة إصابات اللاعب، وربط الأموال التي سيحصل عليها بعدد مشاركاته في المباريات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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