الكاظمي يدعو إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء اجرى، اليوم الأربعاء، جولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد، التقى خلالها عدداً من المواطنين الذين هنأوا بالسلامة والنجاة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء".