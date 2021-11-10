رئيسة تنزانيا: نقدر المساعدات المصرية.. وسد جوليوس نيريرى يعكس صداقة البلدين

الشارقة - اميمة ياسر - قالت سامية حسن، رئيسة تنزانيا، إن زيارتى إلى القاهرة هي الأولى منذ أن توليت الرئاسة وأرى التقدم الذي حدث في مصر وهو درس مُلهم لنا في تنزانيا، وناقشت مع الرئيس السيسي القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ملف سد جوليوس نيريري الذي يعكس الصداقة بين البلدين.

وأضافت رئيسة تنزانيا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، إن بلادنا تتمتع حاليا بالاستقرار وهو ما منحنا الفرصة لنركز على تعزيز الاقتصاد والخدمات الاجتماعية، مضيفة: ُنقدر المساعدات الفنية التي تقدمها مصر لبلادنا في جميع مجالات التعاون وكذلك المنح الدراسية وبرامج بناء القدرات.

وأوضحت حسن، بحثنا تعزيز التعاون العسكري بين بلدينا من خلال زيادة التدريبات العسكرية ونقل خبرات مكافحة الإرهاب والتطرف والقرصنة .

ورحبت رئيسة تنزانيا بالمستثمرين المصريين ، متعهدة بتوفير كل الإمكانات الممكنة لمجتمع الأعمال المصري الذي يرغب في الاستثمار ببلادنا .، داعية الرئيس السيسي لزيارة تنزانيا.