سبّ وضرب وركل بالأرجل.. اتهام مدرس بالتعدي على تلميذ في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اتهم مهندس بالري يقيم بمدينة فوه في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، معلم رياضيات بإدارة فوه التعليمية، بالتعدي بالضرب على ابن شقيقه التلميذ بالصف الأول الإعدادي، وركله بالقدم، لرفض التلميذ سب المعلم له بالأم أثناء اليوم الدراسي.

حرّر أحمد عبدالعزيز دغدغ، 42 عامًا، مهندس بالري، محضرًا بمركز شرطة فوه، اتهم فيه "م.ش" معلم رياضيات بمدرسة الشهيد أحمد نصرالله حماد الإعدادية للبنين التابعة لإدارة فوه التعليمية، بالتعدي على ابن شقيقه بالسب والضرب والركل بالأرجل.

وأكد عم التلميذ في بلاغه أن المعلم سب ابن شقيقه بأمه وبسبب رفضه كلمات السب التي نطقها المعلم، تعدى عليه بالضرب على رأسه، وركله بالأرجل محدثًا بعض الإصابات الخفيفة في رأسه وفي أنحاء متفرقة بجسده، بجانب تسببه في حدوث حالة نفسية سيئة للتلميذ جعلته يرفض الذهاب إلى المدرسة والانتظام في الدراسة.

وبتوقيع الكشف الطبي على التلميذ تبين إصابته بكدمات في الرأس، وخدوش، وسحجات خفيفة في الوجه، وكدمات بالقدم اليمنى، والبطن، نتيجة التعدي عليه، بينما يستكمل الفحص الطبي للتلميذ.

حٌرر بذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.