"تعليم جنوب سيناء" تتسلم 1180 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن المديرية تسلمت 1180 جهاز تابلت تعليمي هذا العام، ومن المقرر أن يجري توزيعهم على طلاب الصف الأول الثانوي، بعد تفعيل الأكواد وتسليمها للمدارس، من خلال التطوير التكنولوجي.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن الخطوات الخاصة بتسليم التابلت التعليمي تتضمن دفع التأمين الخاص بالجهاز في البريد، وصورة بطاقة ولي الأمر وإقرار منه.

وأكد أن جميع المدارس مجهزة لتشغيل التابلت، ويوجد بكل مدرسة أخصائي تكنولوجيا لتدريب الطلاب على استخدام الجهاز.