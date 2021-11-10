انتقامًا للشرف.. أمن أسيوط يكشف غموض العثور على جثتي شاب وفتاة وسط الزراعات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، غموض العثور على جثتي شاب وفتاة، وسط الزراعات بقرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي "خ.س.خ" 18 عامًا ، و"ح.ل.ح" 20 عامًا، وسط الزراعات بالطريق الزراعي بين قرية بني مجد وقرية العتامنة.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها ويدعى "محمد"، انتقاما للشرف، وتخلصه من الجثتين وسط الزراعات، جرى نقل الجثتين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.