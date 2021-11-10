26 يناير.. الحكم فى طعن العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

حجزت محكمة القضاء الإدارى، الطعن المقام من أحمد العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة للحكم بجلسة 26 يناير المقبل.

يذكر أن مفوضي مجلس الدولة أصدرت تقريرا تؤيد فيه قرارات شطب العزبى ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيا استنادا إلى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب أحمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع أسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.