3 دقائق مُصورة ترصد زيارة طلاب المدارس لبعض الجهات الشرطية- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو لزيارة مجموعة من طلاب المدارس لبعض المواقع الشرطية.

ونظمت الوزارة زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة وهي (إدارة شرطة النجدة – إدارة المرور – إدارة الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع.