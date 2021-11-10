ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في بداية الاتصال بإعلان ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060. وأكد ولي العهد خلال الاتصال التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية. كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



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