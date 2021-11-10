السيسي يغرد بعد لقاء ولي عهد الأردن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 06:06 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2021 4:24 مساءً

غرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” وذلك بعد لقائه ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقال السيسي: “سعدت يوم أمس بلقائي مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد المملكة الأردنية، والذي حل ضيفاً عزيزاً على مصر للمرة الأولى… ولقد لمست من سمو الأمير روح الشباب الواعد والملم بالقضايا المعاصرة للأمة وسبل معالجتها”.

وتابع: “تركز لقاءنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا الشقيقين، كما توافقت الرؤى بيننا حول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

وأضاف: “إذ أتمنى لسمو الأمير الحسين كل النجاح والتوفيق في المستقبل، أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي”.