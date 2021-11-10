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مباحثات في برشلونة لعودة داني الفيس الى صفوف البلوغرانا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-10 | 15:41

مباحثات في برشلونة لعودة داني الفيس الى صفوف البلوغرانا

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كشف تقرير صحفي برازيلي، اليوم الاربعاء، عن إمكانية عودة داني ألفيس الظهير الأيمن السابق لبرشلونة، إلى صفوف البلوجرانا، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن "UOL" البرازيلية، فإن ألفيس سيجتمع مع إدارة برشلونة هذا الأسبوع، لمناقشة عودته المحتملة".

وأضاف التقرير: "تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة، ستكون له الكلمة الأخيرة في أي صفقة يبرمها النادي، ولكن في هذه المرحلة يجب التوصل لاتفاق مع ألفيس على شروط العقد".


وكانت آخر تجارب ألفيس في عالم كرة القدم، مع ساو باولو البرازيلي، لكنه رحل عن الفريق في الصيف، وقرر الحصول على إجازة حتى نهاية عام 2021 الحالي.

ومن الوارد عودة ألفيس للملاعب في كانون الثاني المقبل، حيث يبحث عن النادي المناسب لإنهاء مسيرته، والذي يمكن أن يكون برشلونة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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