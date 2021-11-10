التجارة تتحدث عن ازمة ارتفاع اسعار مادة الطحين.. وتضع الحلول

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون في حديث لـ الخليج 365، ان "الفرق الرقابية في الوزارة رصدت انخفاض اسعار مادة الطحين في الاسواق المحلية وان الازمة في طريقها للانفراج بعد اعلان وزارة التجارة عن توزيع وجبة جديدة من مادة الطحين على المواطنين".واضاف ان "اللجان الرقابية قامت بزيارة بعض المخابز والافران للاطلاع على المشاكل التي توجههم من اجل التوصل الى حلها".

واشار حنون الى ان " الوزارة اتخذت مجموعة من الاجراءات من اجل ايصال مادة الطحين الى المواطنين من الحنطة المسوقة من الفلاحين فضلا عن الدخول الى السوق المحلية من اجل دعم هذه المادة"، موضحا ان "الوزاة مستعدة لتقديم وجبة اضافية من مادة الطحين لكي تعود اسعارها الى ما كانت عليه قبل الازمة".

