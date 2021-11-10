'بالفيديو'.. قيادات امنية تتحدث عن الاوضاع في ديالى

وقال قائد الفرقة الاولى في حديث لـ الخليج 365، ان "الوضع الامني مستقر في ديالى وهناك عمليات تعرضية على مناطق شمال المحافظة في مناطق جبل حمرين والعمليات تجري بالتعاون مع جميع القوات المتواجدة في المحافظة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي من اجل اعادة المحافظة الى ما كانت علية واعادة اللحمة الوطنية بين ابنائها".فيما تحدث قائد شرطة ديالى عن "الاوضاع في ديالى وخلوها من الجريمة المنظمة ما عدا العمليات الارهلبية التي تشنها عصابا داعش على الكاميرات الحرارية في المحافظة والتي تم اتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة لمنع تكرارها".

واضاف انه "بعد العمليات الارهابية التي شهدها قضاء المقدادية تم اتخاذ اجراءات بتغيير المراكز الامنية في المحافظة ومنها قيادة شرطة وقيادة الفرقة الاولى وتم بعد ذلك توجيه ضربات موجعة للعصابات الارهابية بعمليات استباقية ومعلومات استخبارية دقيقة وهنالك عمليات لحد الان قائمة لمطاردة المجاميع الارهابية ونطمئن الجميع ان الوضع في ديالى امن ".

