شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تضبط مقيما آسيويا ضمن العملية الدولية "غبار الذهب" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عن ضبط طالب جامعي آسيوي، يبلغ من العمر 21 عاما، في إطار العملية الدولية التي أطلق عليها ”غبار الذهب“.



وأكدت ”الداخلية“ في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أن عملية الضبط جاءت في إطار ملاحقة تشكيل عصابي مكون من 7 أفراد، يقومون بنشر برامج وفيروسات خبيثة تسمى ”الفدية“ في عدد من دول العالم ومنها الكويت.

وتمكن التشكيل العصابي من تحقيق أرباح مالية فاقت 500 ألف يورو، من خلال تنفيذ أكثر من 10 آلاف هجمة حول العالم باستخدام برامج ”الفدية“.