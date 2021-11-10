السودان يطالب رعاياه بمغادرة إثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر - طالب السودان رعاياه المقيمين فى إثيوبيا باتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة البلاد.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، طلبت سفارة السودان فى أديس أبابا من السودانيين المقيمين بإثيوبيا أخذ الحيطة والحذر وحمل الأوراق الثبوتية عند الحركة والابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب السفر خارج أديس أبابا.

كما ناشدت السفارة أفراد الجالية وأسرهم باتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة أديس أبابا طواعية عبر الخطوط الجوية التجارية المتاحة إذا لم تكن هناك ظروف حتمية تتطلب وجودهم فى الوقت الراهن.

وكانت الحكومة الإثيوبية، قد أعلنت حالة الطوارئ فى 2 نوفمبر الجارى، فيما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، فى وقت سابق من الشهر الجارى، المواطنين إلى حمل السلاح والقتال ضد جبهة تحرير تيجراى، وذلك بعد إعلان الجبهة الاستيلاء على بلدات استراتيجية واقترابها من الوصول للعاصمة الإثيوبية.