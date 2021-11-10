ذبح صديقه لسرقته والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أحالت محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، أوراق سائق، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه باستدراج صديقه إلى أرض زراعية وقتله لسرقة 12 ألف جنيه، وحددت جلسة 4 يناير 2022 للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال، وعضوية كل من المستشارين فاروق محمد فخري، وعلي أحمد مشهور، ورامي منصور، وسكرتارية أحمد الحنفي، وذلك في القضية رقم 7451 لسنة 2021 جنايات مركز شربين.

كانت النيابة قد أحالت المتهم "حافظ. ع" 42 عامًا، سائق ومقيم مركز نبروه بالدقهلية إلى الجنايات، لأنه يوم 16 فبراير 2020 بدائرة مركز شربين قتل المجنى عليه على عزت عمدًا مع سبق الإصرار، بأن استدرجه وطعنه بسلاح أبيض في مقدمة الرقبة.

وتبين أن المتهم أوهم صديقه بقدرته على استثمار ما بحوزته من أموال وتحقيق ربح سريع، مستغلًا تراكم الديون على المجني عليه، واستدرجه وقتله واستولى على هاتفه وأمواله.