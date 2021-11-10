وأضافت أن عناصر الميليشيا الحوثي اقتحموا السفارة الأمريكية في صنعاء، ونهبوا من داخلها كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.
وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف الموظفين المعنيين بحراسة مبنى السفارة، التي واصلت الصمت ولم تعلق على عملية الاقتحام أو على حادثة اختطاف الموظفين.
وتناقلت وسائل الإعلام أنباء خلال الفترة الماضية تفيد بأن المليشيا اختطفت الجمعة الماضية ثلاثة من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، بعد قيامها قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف نحو 22 آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.
ورغم مرور ثلاثة أسابيع على اختطاف موظفي الحراسة إلا أنه لم يصدر عن السفارة الأمريكية أي موقف أو تعليق على هذه الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يقتحم سفارة واشنطن في صنعاء وسط صمت أمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.