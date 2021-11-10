الحوثي يقتحم سفارة واشنطن في صنعاء وسط صمت أمريكي

كشفت وسائل إعلام يمنية أن عناصر من ميليشيا الحوثي اقتحمت مبنى السفارة الأمريكية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.

وأضافت أن عناصر الميليشيا الحوثي اقتحموا السفارة الأمريكية في صنعاء، ونهبوا من داخلها كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.

وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف الموظفين المعنيين بحراسة مبنى السفارة، التي واصلت الصمت ولم تعلق على عملية الاقتحام أو على حادثة اختطاف الموظفين.

وتناقلت وسائل الإعلام أنباء خلال الفترة الماضية تفيد بأن المليشيا اختطفت الجمعة الماضية ثلاثة من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، بعد قيامها قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف نحو 22 آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.

ورغم مرور ثلاثة أسابيع على اختطاف موظفي الحراسة إلا أنه لم يصدر عن السفارة الأمريكية أي موقف أو تعليق على هذه الواقعة.