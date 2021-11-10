كوريا الجنوبية تعزز قدرات سلاح بحريتها بسفينة صاروخية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 42 دقيقة

يستعد الجيش الكوري الجنوبي لاستلام فرقاطة صاروخية جديدة ستعزز قدرات سلاح البحرية التابعة له.

ووفقا لموقع Defense World المتخصص بالشؤون العسكرية فإن حوض بناء السفن التابع لشركة Hyundai Heavy Industries في كوريا الجنوبية شهد في 9 نوفمبر الجاري احتفالية خصصت لإنزال سابع سفينة من طراز Daegu إلى المياه، وبعد اكتمال تجهيز هذه السفينة واجتيازها للاختبارات المطلوبة ستسلم لسلاح البحرية في البلاد.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Daegu نحو 122 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3200 طن، كما زودت كل سفينة بأربعة محركات ديزل من نوع MTU 12V 4000 M53B وتوربينات غازية تمكنها من الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4500 ميل في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بمنصات لإطلاق صواريخ K-SAAM المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ SSM-700K المضادة للسفن والأهداف البحرية، ومدافع من عيار 127 ملم، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم، فضلا عن أنظمة ورادارات حديثة للكشف والتشويش على السفن والغواصات المعادية، كما جهزت بمنصات لحمل المروحيات.