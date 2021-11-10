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قضاء الاتحاد الأوروبي يثبت غرامة مقدارها 2,4 مليار يورو على “غوغل”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

اعلام الاتحاد الاوروبي

ثبت القضاء الأوروبي اليوم الأربعاء، غرامة مقدارها 2,4 مليار يورو فرضتها بروكسل على “غوغل” لمخالفتها قواعد المنافسة في خدمات مقارنة الأسعار.

ورفضت محكمة الاتحاد الأوروبي، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها استئنافا قدمته شركة الإنترنت الأمركية العملاقة، إذ وجدت أنها “أساءت استخدام موقعها المهيمن من خلال تفضيلها خدمة “غوغل شوبينغ” الخاصة بها في نتائج البحث”.

وما زال بإمكان “غوغل” الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا، محكمة العدل الأوروبية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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