وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الإماراتي في عمان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 نوفمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، خلال زيارته عمان.

ووفق بيان للخارجية الأردنية فإن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي استقبل اليوم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان”.

وأوضحت أن اللقاء يتناول “سبل تطوير العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، واستعراض المستجدات الإقليمية”.

وتربط الإمارات والأردن علاقات اسراتيجية ضاربة في القدم أرسى دعائمها الراحلان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال، منذ سبعينيات القرن الماضي.

وكان بن زايد وصل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إلى دمشق مع عدد من الشخصيات، في أول زيارة رسمية لمسؤول إماراتي رفيع المستوى إلى سوريا منذ 10 سنوات، حيث بدأت الأزمة في سوريا، وفق ما أفادت به صحيفة الوطن السورية.