الاتحاد الاوروبي يبحث عقد قمة طارئة حول ازمة المهاجرين في بيلاروسيا

وقال مصدر في إحدى البعثات لدى مجلس الاتحاد الأوروبي لوكالة "تاس": "نعم، تجري مثل هذه المناقشة بمبادرة من بولندا. لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد".

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أن "عقوبات التكتل الجديدة ضد بيلاروس ستستهدف نحو 30 فردا وكيانا من بينهم وزير خارجية بيلاروس".



من جانبه، أكد وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت في تصريحات صحفية "احتمال فرض عقوبات على بيلاروس وشركات الطيران بسبب أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا".

وقال "إذا لزم الأمر، ستكون هناك عقوبات جديدة يمكن أن تستهدف شركات طيران وبيلاروس مباشرة".

ومن جانبها، رفضت الحكومة البيلاروسية الاتهامات الصادرة من الغرب بضلوعه في أزمة الهجرة، وقالت إن بولندا تقوم بتسييس الوضع بشأن المهاجرين عن عمد.

