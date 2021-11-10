البصرة.. القبض على طلوبين ومصادرة اسلحة خفيفة ومتوسطة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "القوات الأمنية متمثلة باللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة تضمنت تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة وقتل العمد والدكة العشائرية".واضافت ان "القوة المداهمة تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع في مناطق بني منصور وكتيبان خلال العمليات التي شهدتها مناطق شمال البصرة .

واشارت القيادة الى انه "من جانب آخر باشرت القوات الأمنية بعمليات مماثلة ضمن القاطع الغربي لمحافظة البصرة قضاء الزبير تحديدا"، موضحة ان "قائد العمليات وجة بترحيل جميع المطلوبين للقضاء إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزائهم العادل وليكونوا عبرة لغيرهم".

