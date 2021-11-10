انت الان تتابع خبر الاتحاد الفرنسي ينهي الجدل حول مصير بنزيما مع الديوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-10 | 13:30
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أعلن رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم نويل لو غريت، اليوم الاربعاء، انه لن يتم إقصاء المهاجم الدولي كريم بنزيما من المنتخب الفرنسي حتى لو صدر حكم يدينه في قضية الشريط الجنسي.
وقال لو غريت "سيكون المدرب ديدييه ديشامب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد بنزيما في حال إصدار حكم يدينه، الأمر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة".
وطالبت النيابة العامة في فرساي الشهر الفائت بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد بنزيما فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.
وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض لاعب منتخب فرنسا السابق، فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما حينها بدفع الأموال للمبتزين.
ومن المتوقع أن يشارك بنزيما مع منتخب بلاده ضد كازاخستان في باريس، السبت المقبل، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022".
وطالبت النيابة العامة في فرساي الشهر الفائت بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد بنزيما فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.
وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض لاعب منتخب فرنسا السابق، فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما حينها بدفع الأموال للمبتزين.
ومن المتوقع أن يشارك بنزيما مع منتخب بلاده ضد كازاخستان في باريس، السبت المقبل، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022".
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