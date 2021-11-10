واشنطن تؤكد دعمها لأمن مصر المائي.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت الولايات المتحدة دعمها لأمن المصر المائي ودعت لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.



جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الحكومتين الأمريكية والمصرية بمناسبة الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي أجري يومي الاثنين والثلاثاء.

وذكر البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء أن الولايات المتحدة "جددت دعم الرئيس (جو) بايدن للأمن المائي لمصر. ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات بشأن اتفاق حول سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، تماشيا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر 2021، واتفاق إعلان المبادئ للعام 2015".

كما أكدت الولايات المتحدة ومصر التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين واستقرار الشرق الأوسط.

وأشادت مصر بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية في مصر وإمدادها بالمعدات الدفاعية والتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية لمصر.

وأعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر في التوسط في إيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، ولا سيما في تعزيز السلام وإنهاء العنف في قطاع غزة.