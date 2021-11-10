إصدار لائحة ودليل الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لائحة ودليل "الترشح للانتخابات الرئاسية " ضمن سلسلة إصدارات "دليل الإجراءات" التي دأبت المفوضية على نشرها.



وقالت المفوضية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية الأربعاء، إن لائحة ودليل "الترشح للانتخابات الرئاسية " يبين نظام انتخاب رئيس الدولة، ومن يحق له الترشح والشروط وكيفية تقديم طلب الترشح ومن يقدمه، والنماذج المطلوبة والمستندات المرفقة بطلب الترشح.

وأضافت أن "الدليل يتضمن إجابات على عديد من الأسئلة مثل إذا لم يظهر اسم المترشح في القائمات الأولية ما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة، وإذا قرر مرشح الانسحاب هل يجوز له ذلك".

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أعلن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، يوم الإثنين الماضي.